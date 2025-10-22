Entscheidung um Alaba-Zukunft wohl gefallen

Ist die Zukunft von David Alaba bereits geklärt?

Ja - zumindest laut Transfer-Guru Fabrizio Romano. Wie Romano auf seinen Social-Media-Kanälen schreibt, werde Alaba Real Madrid ziemlich sicher im kommenden Sommer verlassen. Dann läuft auch sein Vertrag bei den "Königlichen" aus.

Der ÖFB-Kapitän hatte seit seinem Wechsel zu Real Madrid immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Aktuell fällt er mit einer Muskelüberlastung in der Wade erneut aus (mehr dazu>>>). Es gibt zudem bereits erste Transfer-Gerüchte, wohin es den 33-Jährigen verschlagen könnte.

Alaba spielt seit Sommer 2021 in LaLiga. Er war ablösefrei vom FC Bayern zu Real Madrid gewechselt, seither lief er in 120 Spielen für den Klub auf (fünf Tore, neun Assists).