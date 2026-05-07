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Knackpunkt Gehalt? Alaba verhandelt mit zwei Topklubs

Der ÖFB-Kapitän wird Real Madrid aller Voraussicht nach verlassen. Dockt er im Sommer in Italien an?

Knackpunkt Gehalt? Alaba verhandelt mit zwei Topklubs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Wohin zieht es ÖFB-Kapitän David Alaba? Nachdem sein Vertrag bei Real Madrid ausläuft, wird der Wiener wohl kommende Saison in einem neuen Trikot auflaufen.

In den vergangenen Wochen kursierten einige Gerüchte rund um die Zukunft des Österreichers.

Bei zwei Serie-A-Topklubs im Gespräch

Jetzt berichtet Ekrem Konur davon, dass Alaba Juventus angeboten wurde. Die ersten Gespräche seien positiv gewesen.

Problempunkte könnten die Verletzungshistorie und das Gehalt werden. Demnach fordere Alaba eine Nettogage von zehn Millionen Euro.

Laut Fabrizio Romano hat Berater Pin Zahavi weiters Gespräche mit AC Milan geführt. Dabei sei es auch um Barcelona-Angreifer Robert Lewandowski gegangen.

Viele Anfragen für Alaba

Noch sei man bei Alaba aber am Anfang. Es gebe viele Anfragen aus Europa, der MLS und auch Saudi-Arabien. Zuletzt führte die Spur auch in die Türkei >>>

In Madrid hingegen freut man sich über freies Budget. Laut "AS" kostete Alaba 25 Millionen Euro jährlich, das Geld kann für neue Spieler und Vertragsverlängerungen ausgegeben werden.

Die besten Frisuren Alabas Karriere

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