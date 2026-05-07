WAC droht Abgang von Schlüsselspieler

Beim WAC herrscht alles andere als Planungssicherheit. Die Lavanttaler sind zwei Spieltage vor Schluss noch im Abstiegskampf, haben jetzt zumindest die rote Laterne wieder abgegeben.

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Entsprechend schleppend gehen die Zukunftsplanungen voran. Bei einigen Akteuren laufen die Verträge aus, so auch bei Angreifer Angelo Gattermayer. Laut "Sky" hatte der WAC eine vereinsseitige Option auf eine Verlängerung, diese sei aber mittlerweile verstrichen.

Interesse auch aus Ausland

Dabei gebe es durchaus Interesse an Gattermayer, neben österreichischen Klubs interessieren sich auch Vereine aus dem Ausland für den 23-Jährigen. Ein Abgang gilt mittlerweile als wahrscheinlich.

2024 wechselte der Offensiv-Mann nach einer Amstetten-Leihe von Waldhof Mannheim ins Lavanttal. Für den Klub kam er 67 Mal zum Einsatz (zehn Tore und sechs Assists).