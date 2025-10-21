Bitter! Zwangspause für ÖFB-Star Alaba

Schlechte Nachrichten für ÖFB-Star David Alaba!

Wie spanische Medien am Dienstag unisono berichten, zog sich der 33-jährige Innenverteidiger von Real Madrid beim 1:0-Auswärtssieg der "Königlichen" gegen Getafe (Spielbericht >>>) eine Muskelüberlastung in der rechten Wade zu.

Diese zwingt Alaba zu einer sieben- bis zehntägigen Pause, weshalb das Champions-League-Duell Reals gegen Juventus Turin und das "Clasico" gegen den FC Barcelona ohne den gebürtigen Wiener stattfinden werden. "Alaba hat in der Wade etwas gespürt, deshalb wollten wir kein Risiko eingehen", erklärt Cheftrainer Xabi Alonso.

Alaba absolvierte in dieser Saison bislang drei Partien in der spanischen LaLiga. Dabei reichte es für den Defensivmann zu gerade einmal 55 Einsatzminuten.