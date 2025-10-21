🚨⚠️ David Alaba has suffered a muscle overload in his right soleus and will be out for 7/10 days.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2025
Real Madrid defender will miss games vs Juventus and Barcelona. ❌ pic.twitter.com/f27G0iQyyq
Bitter! Zwangspause für ÖFB-Star Alaba
Der 33-Jährige musste beim letzten Ligaspiel von Real Madrid gegen Getafe verletzt ausgewechselt werden. Nun ist klar, wie lange Alaba pausieren muss.
Schlechte Nachrichten für ÖFB-Star David Alaba!
Wie spanische Medien am Dienstag unisono berichten, zog sich der 33-jährige Innenverteidiger von Real Madrid beim 1:0-Auswärtssieg der "Königlichen" gegen Getafe (Spielbericht >>>) eine Muskelüberlastung in der rechten Wade zu.
Diese zwingt Alaba zu einer sieben- bis zehntägigen Pause, weshalb das Champions-League-Duell Reals gegen Juventus Turin und das "Clasico" gegen den FC Barcelona ohne den gebürtigen Wiener stattfinden werden. "Alaba hat in der Wade etwas gespürt, deshalb wollten wir kein Risiko eingehen", erklärt Cheftrainer Xabi Alonso.
Alaba absolvierte in dieser Saison bislang drei Partien in der spanischen LaLiga. Dabei reichte es für den Defensivmann zu gerade einmal 55 Einsatzminuten.