Mischt Salzburg mit? Ronaldo-Sohn denkt an Saudi-Abschied

Cristiano Ronaldo Junior spielt wie sein Vater bei Al Nassr. Der 15-Jährige läuft für die Jugendabteilung des Saudi-Klubs auf.

Zugunsten seiner Karriere soll er laut "Sun" jetzt aber an einen Wechsel in eine europäische Akademie denken. Dabei denken speziell die Ex-Klubs seines Vaters an den jungen Portugiesen. Real Madrid, Sporting, Juventus und Manchester United sollen Interesse signalisieren. Auch PSG sei an Ronaldos Sohn dran.

Weiters wird Borussia Dortmund als möglicher Abnehmer genannt. Die "X"-Seite "Planeta do Futebol" nennt mit Verweis auf die Quelle "Ge Globo" weitere Klubs.

Salzburg scoutete wohl Ronaldo-Sohn

Tottenham Hotspur, Bayern, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Hoffenheim und der FC Red Bull Salzburg sollen an den 15-Jährigen denken.

Das Interesse Salzburgs an Ronaldos Sohn ist nicht neu. Bereits im Mai 2025 berichteten kroatische Medien davon, dass Salzburger Scouts den Portugiesen beobachten (HIER nachlesen >>>).

Die Akademie des österreichischen Vizemeisters gilt europaweit als führend. Bei der Suche nach der bestmöglichen Ausbildung könnte Cristiano Ronaldo Junior also vermutlich auch in der Mozartstadt fündig werden.