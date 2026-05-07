Bericht: Real-Star musste nach Streit mit Kollegen ins Spital

Großer Frust bei Real Madrid!

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Die Stimmung in der spanischen Bundeshauptstadt ist gedrückt. Laut "Marca" gebe es jetzt einen durchaus ernstzunehmenden Streit zwischen zwei Profis.

Krisenstimmung in Madrid

Aurelien Tchouameni und Federico Valverde seien zwei Mal aneinander geraten, beim zweiten Mal sei das Ganze eskaliert. Die Auseinandersetzung wäre weitaus gewalttätiger gewesen als die erste.

Die eigenen Teamkollegen hätten eingegriffen. Dem Bericht zufolge habe das Ganze sogar dazu geführt, dass Valverde ins Spital musste.

Es gebe nun ein Krisenmeeting am Trainingszentrum. Der Verein erwäge disziplinäre Maßnahmen. Die Stimmung im Real-Lager dürfte am Negativpunkt angelangt sein.