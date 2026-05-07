-
Ranking: Die TOP5 der besten österreichischen TrainerEuropacöp
-
Raus aus der Underdog-Rolle: Kann Glasner auch Topklub?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf das Fußballjahr 2025Ansakonferenz
-
Baumgartner nach England? Macht das Sinn?LAOLA1 Daily
-
CAS-Urteil trübt Glasners Sieg des Community ShieldLAOLA1 Daily
-
Kein Europacup für Oliver Glasner?LAOLA1 Daily
-
Tier Ranking: Rückblick auf das Jahr 2024Ansakonferenz
Glasner-Nachfolge ist angeblich so gut wie geklärt
Crystal Palace soll kurz vor der Verpflichtung eines neuen Cheftrainers sein, der neue Mann ist Spanier.
Für Oliver Glasner geht es am Donnerstag mit Crystal Palace um den Einzug ins Finale der UEFA Conference League gegen Shakhtar Donetsk (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Es ist die letzte Chance Glasners mit den Londonern nach dem FA-Cup-Triumph im Vorjahr einen Titel zu holen, im Sommer verlässt er den Klub. Sein Gegenüber Arda Turan streute ihm Rosen >>>
Nachfolger kommt von Ligakonkurrent
Die Nachfolge bei den "Eagles" soll hingegen laut eines spanischen Mediums geklärt sein. Wie der Journalist Marcos Benito in "EL Chiringuito TV" klarmacht, steht Andoni Iraola unmittelbar vor der Unterschrift bei Crystal Palace. Er kommt vom Ligakonkurrenten Bournemouth. Mit dem Klub steht er sensationell auf Rang sechs der Premier League.
Der Vertrag des Spaniers läuft im Sommer aus, Gerüchte brachten ihn auch mit dem FC Chelsea in Verbindung.