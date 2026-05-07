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Glasner-Nachfolge ist angeblich so gut wie geklärt

Crystal Palace soll kurz vor der Verpflichtung eines neuen Cheftrainers sein, der neue Mann ist Spanier.

Glasner-Nachfolge ist angeblich so gut wie geklärt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Für Oliver Glasner geht es am Donnerstag mit Crystal Palace um den Einzug ins Finale der UEFA Conference League gegen Shakhtar Donetsk (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es ist die letzte Chance Glasners mit den Londonern nach dem FA-Cup-Triumph im Vorjahr einen Titel zu holen, im Sommer verlässt er den Klub. Sein Gegenüber Arda Turan streute ihm Rosen >>>

Nachfolger kommt von Ligakonkurrent

Die Nachfolge bei den "Eagles" soll hingegen laut eines spanischen Mediums geklärt sein. Wie der Journalist Marcos Benito in "EL Chiringuito TV" klarmacht, steht Andoni Iraola unmittelbar vor der Unterschrift bei Crystal Palace. Er kommt vom Ligakonkurrenten Bournemouth. Mit dem Klub steht er sensationell auf Rang sechs der Premier League.

Der Vertrag des Spaniers läuft im Sommer aus, Gerüchte brachten ihn auch mit dem FC Chelsea in Verbindung.

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