100 Millionen! Leipzig lehnt Rekordangebot für Shootingstar ab

Das Wettbieten um Yan Diomande kann beginnen!

Der 19-jährige Shootingstar der abgelaufenen Bundesliga-Saison ist aktuell in aller Munde. Während der Flügelspieler mit der Elfenbeinküste bei der WM weilt, hat RB Leipzig alle Hände voll zu tun.

Rekordangebot

Wie "Sky" und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, hat der deutsche Bundesligist ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro vom FC Liverpool für den Youngster abgelehnt.

Die "Reds" sollen 90 Millionen fix und zehn Millionen an Bonuszahlungen geboten haben. Zu wenig für die Leipziger, bei denen Diomande noch bis 2030 unter Vertrag steht.

Bisheriger Rekordtransfer der Leipziger ist Josko Gvardiol. Der kroatische Innenverteidiger wechselte 2023 für 90 Millionen Euro zu Manchester City.

Verkauf oder Verbleib?

Laut Romano könnten die "Roten Bullen" aber wohl bei einem Angebot um die 120 Millionen Euro ins Grübeln kommen. Mit Paris Saint-Germain könnte zudem in Kürze ein weiterer Topklub ins Rennen um den Tempodribbler einsteigen.

Gleichzeitig arbeitet RB-Sportchef Marcel Schäfer auch an einer Vertragsverlängerung für Diomande. Gespräche soll es schon länger geben. Heißt: längere Laufzeit und ein deutlich verbessertes Gehalt.

Der Klub um die beiden ÖFB-Legionäre Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald würde den Offensivstar gerne noch ein Jahr halten, heißt es.

Zweitbester Scorer hinter Baumgartner

Diomande kam im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganes nach Leipzig.

Zum Zeitpunkt des Transfers klang die Summe enorm, ob der zum damaligen Zeitpunkt erst absolvierten zehn Pflichtspiele von Diomande (zwei Tore). Mittlerweile klingt es wie ein Schnäppchen. Sein Marktwert wird aktuell auf 90 Millionen Euro geschätzt.

Der Youngster war mit 13 Toren und zehn Vorlagen hinter ÖFB-Star Christoph Baumgartner (17 Tore, neun Vorlagen) der zweitbeste Scorer von RB Leipzig.

Unruhe gibt es bei den Sachsen dafür in der Führungsetage. Trainer Ole Werner wurde überraschend entlassen, die Zukunft von Sportchef Marcel Schäfer ist ebenfalls ungewiss. Alle Infos dazu >>>

Ob das am Ende Auswirkungen auf einen möglichen Diomande-Verbleib haben wird, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen zeigen.