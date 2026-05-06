Ex-Rapidler winkt Premier-League-Transfer

Vergangene Saison lief Dion Beljo als Leihspieler von Augsburg beim SK Rapid auf. Der Kroate war mit 19 Treffern der stärkste Rapidler in dieser Kategorie.

Seine Klasse so richtig aufblitzen lässt der Kroate jetzt bei Dinamo Zagreb. 36 Treffer erzielte Beljo bis dato in 44 Spielen. Seine 29 Ligatreffer bescheren ihm Rang fünf im Rennen um den Goldenen Schuh.

England, Niederlande oder Portugal?

Die Fabelsaison macht den 24-Jährigen begehrt. Laut "Sportske Novosti" zeigt PL-Klub Brighton & Hove Albion starkes Interesse. Die "Seagulls" kämpfen derzeit um einen Platz im Europacup. Die Tabelle der Premier League >>>

Weiteres Interesse gibt es auch aus Portugal, Sporting und Porto sollen an den Kroaten denken. Auch Ajax und Feyenoord werden mit dem Ex-Rapid-Angreifer in Verbindung gebracht. Beljo besitzt in Zagreb noch ein Arbeitspapier bis 2030. Sein Marktwert beläuft sich auf vier Millionen Euro.