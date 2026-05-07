Ex-Salzburg-Boss will "Bullen" wohl Bobby Clark abkaufen

Aktuell ist Bobby Clark vom FC Red Bull Salzburg an Derby County ausgeliehen. Einen entsprechenden Deal verhandelte noch im Sommer Rouven Schröder, mittlerweile arbeitet dieser für Borussia Mönchengladbach.

Nach seiner Leihe in der Championship ist eine Rückkehr an die Salzach unwahrscheinlich. Clark kann sich einen fixen Transfer zu Derby County durchaus vorstellen >>>

Interesse aus Schottland

Laut "Daily Record" gibt es aber auch andernorts Interesse. Demnach buhlen die schottischen Klubs Celtic und Rangers um die Dienste des 21-Jährigen.

Salzburg soll bereit sein die Forderungen für Clark zu reduzieren, will aber mögliche Boni für die Zukunft vereinbaren.

Zwei deutsche Klubs dran

Für die Salzburg-Leihgabe gibt es aber auch Interesse aus der Deutschen Bundesliga. Ex-"Bullen"-Boss Schröder soll mit Borussia Mönchengladbach anklopfen, auch VfB Stuttgart wird genannt. Zudem gebe es mögliche Abnehmer in England.

Clark hat in Salzburg noch einen Vertrag bis 2029, sein Marktwert beläuft sich auf sieben Millionen Euro.