Adam Daghim wechselte im Sommer per Leihe vom FC Red Bull Salzburg zum VfL Wolfsburg. Laut "Transfermarkt" erhielten die Mozartstädter zwei Millionen Euro an Leihgebühr.

Der Däne hatte in der Autostadt nicht den erwünschten Effekt. Zwei Treffer in 34 Spielen erfüllen wohl nicht die Wolfsburger Erwartungen.

Dem Klub droht der Abstieg, am letzten Spieltag wartet der Showdown gegen St. Pauli um den Relegationsplatz. Vier Spieler sind vor dem Bayern-Spieler davor vorbelastet, dazu zählt auch ÖFB-Star Patrick Wimmer.

Hat Daghim in Salzburg eine Zukunft?

Für Daghim dürften die letzten Spiele für den VfL anstehen, laut "kicker" hat der Däne kaum eine Zukunft in der Autostadt. Dem Bericht zufolge verzichten die Wolfsburger voraussichtlich auf die Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro.

Daghim würde entsprechend wieder an die Salzach zurückkehren, hat dort noch einen Vertrag bis 2028. Ob der Vizemeister mit dem 20-Jährigen plant, ist alles andere als sicher. Sein aktueller Marktwert beträgt 7,5 Millionen Euro.

2023 überwiesen die Salzburger drei Millionen Euro für Daghim an Aarhus GF, zwei Drittel der Ablöse dürfte man mit den Leihgebühren wieder eingenommen haben.