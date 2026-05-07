Was für ein Fußball-Abend – und was für Diskussionen danach!

Das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain liefert alles, was die Königsklasse ausmacht: Tempo, Emotionen, Drama – und gleich mehrere strittige Schiedsrichterentscheidungen.

Vor allem zwei Szenen erhitzen die Gemüter: Hätte Nuno Mendes Gelb-Rot sehen müssen? Und war das Elfmeter – oder eben nicht? Fans, Experten und Spieler diskutieren hitzig über die Aufreger des Abends.

In der neuen Ausgabe von Europacöp analysieren Hannes und Patrick gemeinsam mit Johannes Hofer und Stefan Oesen die größten Streitfälle des Spiels.

War der Ärger der Bayern berechtigt – oder hat João Pinheiro am Ende doch alles richtig entschieden?

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