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Lange Sperre für Ex-Profi Piqué nach Schiedsrichter-Eklat

Der frühere Barca-Star und mittlerweile Klub-Besitzer wurde nach einem Eklat hart bestraft.

Lange Sperre für Ex-Profi Piqué nach Schiedsrichter-Eklat Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Der frühere Fußballstar und heutige Klub-Besitzer Gerard Piqué ist in Spanien nach einem Eklat beim Spiel seines FC Andorra gegen Albacete hart bestraft worden.

Der 39-jährige Ex-Profi des FC Barcelona sei wegen "leichter Gewalt gegen die Schiedsrichter" für sechs Spiele gesperrt worden, teilte das Disziplinarkomitee des spanischen Fußballverbands (RFEF) mit.

Gegen Piqué wurde außerdem eine zweimonatige Funktionssperre verhängt.

Attacke gegen die Unparteiischen

Die Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Freitag beim Zweitliga-Spiel im Pyrenäen-Fürstentum, das die Gäste aus Albacete mit 1:0 gewannen.

Der Schiedsrichter hielt im Spielbericht fest, dass Piqué sowohl zur Halbzeit als auch nach Abpfiff ihn und weitere Offizielle verbal attackiert und bedroht habe.

Demnach soll der Weltmeister von 2010 und Ex-Mann von Popstar Shakira unter anderem gesagt haben: "Geht lieber mit Eskorte raus, damit euch nichts passiert" sowie "In einem anderen Land würde man euch fertigmachen, aber hier in Andorra sind wir ein zivilisiertes Land".

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