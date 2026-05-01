Barca plant Lewandowski-Nachfolge – zwei Stürmer im Fokus

Beim FC Barcelona laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Vor allem im Angriff steht ein Umbruch bevor: Die Zukunft von Robert Lewandowski ist derzeit offen.

Der Vertrag des 37-jährigen Polen läuft im Juni aus, eine Verlängerung scheint aktuell nicht in Sicht. Intern dürfte man sich bereits intensiv mit möglichen Nachfolgern beschäftigen.

Zwei Namen konkret im Rennen

Laut Berichten stehen dabei zwei Spieler besonders im Fokus: Alexander Sörloth von Atlético Madrid und Joao Pedro vom FC Chelsea.

Beide Angreifer bringen unterschiedliche Profile mit und könnten jeweils eine andere strategische Ausrichtung im Barca-Spiel bedeuten.

Sörloth als "Lewandowski-Double"

Sörloth überzeugt in dieser Saison vor allem als klassischer Mittelstürmer. Der Norweger hält bei zwölf Treffern in La Liga und ist damit bester Torschütze der "Rojiblancos".

Zudem war der 1,93-Meter-Hüne mit einem Treffer entscheidend daran beteiligt, dass Atletico Madrid den FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League eliminierte.

Mit seiner Physis und Spielweise erinnert er durchaus an Lewandowski und kennt die Liga bereits bestens. Zudem wäre der 30-Jährige wohl deutlich günstiger zu haben. Sein Marktwert liegt bei rund 20 Millionen Euro, sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2028.

Joao Pedro als teure Zukunftslösung

Anders sieht es bei Joao Pedro aus. Der Brasilianer wechselte erst im vergangenen Sommer für rund 63,7 Millionen Euro zu Chelsea und konnte seinen Marktwert inzwischen weiter steigern.

Mit 22 Scorerpunkten ist der 24-Jährige aktuell der torgefährlichste Offensivspieler der "Blues". Sein Profil ist variabler als jenes von Sörloth, dafür wäre ein Transfer wohl auch deutlich kostspieliger.

Pedro ist nämlich noch langfristig bis 2033 an den sechsfachen englischen Meister gebunden.