Einer von mehreren Kandidaten: Real-Stürmer im Fokus des BVB

Borussia Dortmund ist kurz davor, sich den Vizemeistertitel in der deutschen Bundesliga zu sichern.

Bei drei ausstehenden Spielen liegt der BVB aktuell fünf Punkte vor dem Dritten RB Leipzig. Trotz der ergebnistechnisch starken Saison könnte es im Sommer erneut einen Umbruch in Dortmund geben.

Neo-Sportdirektor Ole Book bastelt bereits fleißig am neuen Kader. So sind die Abgänge der Altstars Niklas Süle, Julian Brandt und Salih Özcan bereits fix und weitere gestandene Spieler könnten folgen.

Neuausrichtung auf der Stürmer-Position?

Ein Name, der immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird, ist Serhou Guirassy. Obwohl Guirassy auch in dieser Saison bereits 20 Tore für den BVB erzielte, dürften die Verantwortlichen einem Verkauf nicht abgeneigt sein.

Denn der Mann aus Guinea ist vor kurzem 30 Jahre alt geworden, daher dürfte er wohl nur noch bei einem Verkauf im Sommer ordentlich Geld in die Kassen spülen.

Zudem konnte der zweite Mittelstürmer im Kader, Fabio Silva, bisher noch nicht wirklich überzeugen. In 36 Einsätzen gelangen dem Portugiesen bisher erst drei Tore.

Garcia bei Real nur Ersatz

Deshalb gab es zuletzt bereits einige Gerüchte über mögliche Neuzugänge auf der Stürmerposition. So sollen zuletzt vor allem der Ex-Austrianer Fisnik Asllani von Hoffenheim und Nicolo Tresoldi von Brügge im Fokus der Dortmunder gewesen sein.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg wirft nun einen weiteren Namen in den Gerüchte-Topf. Demnach sollen die Verantwortlichen des BVB ein Auge auf Gonzalo Garcia von Real Madrid geworfen haben.

Der Stürmer ist in der stark besetzten Offensive der "Königlichen" meist nur Ersatz. In 34 Einsätzen gelangen ihm wettbewerbsübergreifend zwar nur sechs Tore und zwei Assists, jedoch kam der 22-jährige Spanier meist nur in den Schlussminuten aufs Feld.