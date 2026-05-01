Venezia hat sich in der vorletzten Runde der Serie B die sofortige Rückkehr in die höchste italienische Fußball-Liga gesichert.

Das 2:2 am Freitag bei La Spezia reichte der Mannschaft um den österreichischen Kapitän Michael Svoboda zur Fixierung des Wiederaufstiegs.

Der Verteidiger hatte beim Remis auch einen entscheidenden Anteil, nachdem er den zwischenzeitlichen 2:0-Führungstreffer durch Sagrado vorbereitete (70.).

Am letzten Spieltag geht es für Venedig gegen Palermo noch um den Meistertitel in der Serie B. Aktuell hat das Team des ÖFB-Teamspielers einen Punkt Vorsprung auf den Zweiten Frosinone.