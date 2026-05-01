NEWS

Dank Svoboda-Assist: Venezia steigt in die Serie A auf

Der ÖFB-Teamspieler liefert die Vorlage zur zwischenzeitlichen Führung und hat damit großen Anteil am Aufstieg seines Teams.

Dank Svoboda-Assist: Venezia steigt in die Serie A auf Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
Kommentare

Venezia hat sich in der vorletzten Runde der Serie B die sofortige Rückkehr in die höchste italienische Fußball-Liga gesichert.

Das 2:2 am Freitag bei La Spezia reichte der Mannschaft um den österreichischen Kapitän Michael Svoboda zur Fixierung des Wiederaufstiegs.

Der Verteidiger hatte beim Remis auch einen entscheidenden Anteil, nachdem er den zwischenzeitlichen 2:0-Führungstreffer durch Sagrado vorbereitete (70.).

Am letzten Spieltag geht es für Venedig gegen Palermo noch um den Meistertitel in der Serie B. Aktuell hat das Team des ÖFB-Teamspielers einen Punkt Vorsprung auf den Zweiten Frosinone.

Mehr zum Thema

Zieht es Valentino Lazaro nach Übersee?

Zieht es Valentino Lazaro nach Übersee?

Serie A
5
21. Scudetto winkt! Inter vor Krönung zum italienischen Meister

21. Scudetto winkt! Inter vor Krönung zum italienischen Meister

Serie A
Europa League LIVE: Konferenz mit SC Braga - SC Freiburg

Europa League LIVE: Konferenz mit SC Braga - SC Freiburg

Europa League
Ilzers Hoffenheim kämpft im Hit gegen Stuttgart um CL-Platz

Ilzers Hoffenheim kämpft im Hit gegen Stuttgart um CL-Platz

Deutsche Bundesliga
Real setzt auf Endrick: Lyon-Leihgabe soll in Madrid durchstarten

Real setzt auf Endrick: Lyon-Leihgabe soll in Madrid durchstarten

La Liga
2
Eintracht Frankfurt an Real-Talent dran

Eintracht Frankfurt an Real-Talent dran

Deutsche Bundesliga
Wird Barca auf der Couch Meister?

Wird Barca auf der Couch Meister?

La Liga

Kommentare

Fußball Michael Svoboda Serie A Serie B Italien (Fußball) Fußball International Venezia FC ÖFB-Legionäre