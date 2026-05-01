Eintracht Frankfurt an Real-Talent dran

Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt treibt die Kaderplanung für den Sommer weiter voran und könnte dabei bei Real Madrid fündig werden.

Wie mehrere Medien berichten, beschäftigt sich der Bundesligist intensiv mit Innenverteidiger-Talent Victor Valdepenas.

Der 19-jährige Spanier steht aktuell bei den Königlichen unter Vertrag, kommt jedoch überwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der laufenden Saison durfte aber auch bereits einmal in der La Liga für die Profis ran.

Defensive als Baustelle

Dass sich Frankfurt nach Verstärkungen in der Abwehr umsieht, kommt wenig überraschend. Die Hessen stellen in der aktuellen Bundesliga-Saison mit 58 Gegentoren in 31 Spielen eine der anfälligsten Defensiven der Liga.

Gerade im Zentrum der Abwehr soll daher im Sommer nachgebessert werden und Valdepenas passt mit seinem Profil durchaus ins Anforderungsbild.

Der 19-Jährige gilt als spielstarker Innenverteidiger, der vor allem durch seine Ruhe am Ball und seine Qualitäten im Aufbau überzeugt.

Vertrag bis 2029 – trotzdem gefragt

Trotz seines jungen Alters und der noch überschaubaren Erfahrung ist das Interesse am Spanier groß. Valdepenas besitzt bei Real Madrid noch einen langfristigen Vertrag bis 2029, wird aber bereits von mehreren Klubs genau beobachtet.

Laut Berichten hat Frankfurt sogar schon erste Gespräche im Hintergrund geführt. Noch befindet sich alles in einer frühen Phase, das Interesse gilt jedoch als konkret.

Auch Arsenal mischt im Rennen mit

Allerdings ist die Konkurrenz alles andere als gering. Mit dem FC Arsenal soll auch ein internationaler Topklub ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben.

Für Frankfurt würde ein möglicher Transfer daher alles andere als einfach werden.