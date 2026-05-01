Laimer-Verlängerung? Bayern wollen "rote Linie" ziehen

Seit 2023 schnürt Konrad Laimer die Fußballschuhe für den FC Bayern München.

Beim deutschen Rekordmeister ist der 28-Jährige mittlerweile ein Leistungsträger, erzielte in bisher 42 Einsätzen in dieser Spielzeit drei Tore sowie zwölf Assists. Sein Arbeitspapier ist bis 2027 gültig.

Derzeit wird verhandelt, ob der ÖFB-Nationalspieler auch eine Zukunft an der Säbener Straße hat. In den Verhandlungen ziehen die Bayern nun eine klare Grenze.

Bayern will "Exempel statuieren"

Laut dem Podcast "Bayern Insider" der "Bild" soll der Klub die Gehaltswünsche des Österreichers - Laimer dürfte ein jährliches Salär von zwölf bis 15 Millionen einfordern - nicht erfüllen wollen.

Man wolle "ein Exempel statuieren", eine "rote Linie" müsse gezogen werden, heißt es in dem Podcast.

Auslöser für diese Denkweise sind wohl zahlreiche teure Vertragsverlängerungen der jüngeren Vergangenheit, bei denen neben einer Erhöhung des Salärs auch stattliche Summen an Handgeld geflossen sind.