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Real setzt auf Endrick: Lyon-Leihgabe soll in Madrid durchstarten

Nach starken Leistungen bei Olympique Lyon hat Endrick offenbar Klarheit über seine Zukunft. Real Madrid will den brasilianischen Youngster nicht mehr verleihen und plant künftig fest mit ihm.

Real setzt auf Endrick: Lyon-Leihgabe soll in Madrid durchstarten Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Endrick soll in der kommenden Saison bei Real Madrid eine größere Rolle spielen.

Wie die spanische "Marca" berichtet, haben die Königlichen dem 19-Jährigen mitgeteilt, dass keine weitere Leihe geplant ist. Stattdessen will man den Angreifer nach seiner Rückkehr fix in den Kader integrieren und ihm mehr Einsatzzeit geben.

Starke Leistungen in Lyon

Der Brasilianer hat die Rückrunde auf Leihbasis bei Olympique Lyon verbracht – und dort eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht.

In 18 Pflichtspielen gelangen Endrick 14 Scorerpunkte. Damit spielte er sich nicht nur in den Fokus mehrerer Topklubs, sondern empfahl sich auch nachhaltig für eine bedeutendere Rolle in Madrid.

50-Millionen-Investment soll sich auszahlen

Real hatte bereits 2024 rund 50 Millionen Euro für das Offensiv-Talent bezahlt.

In seiner ersten Phase bei den Madrilenen kam Endrick allerdings kaum zum Zug und musste sich meist mit einer Reservistenrolle begnügen. Die Leihe nach Frankreich sollte ihm Spielpraxis auf hohem Niveau verschaffen – ein Plan, der offensichtlich aufgegangen ist.

Neue Chance unter neuem Trainer?

Mit der klaren Entscheidung gegen eine weitere Leihe dürfte Endrick nun auch sportlich in Madrid neu bewertet werden.

Laut Bericht trauen ihm die Verantwortlichen künftig eine deutlich wichtigere Rolle zu. Unter einem möglichen neuen Trainer könnte der Brasilianer somit den nächsten Entwicklungsschritt machen und sich erstmals nachhaltig bei den Königlichen etablieren.

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