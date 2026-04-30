Zieht es Valentino Lazaro nach Übersee?

Die Zeit von ÖFB-Legionär Lazaro beim FC Turin neigt sich wohl dem Ende zu.

Schon mehrmals berichteten italienische Medien in den letzten Monaten, dass er im Sommer keinen neuen Vertrag mehr bei den "Granata" erhalten soll.

Interesse aus Südamerika

Wie es für ihn danach weitergehen könnte, steht freilich noch in den Sternen, Interesse ist aber gegeben. Wie der italienische Transferjournalist Nicolo Schira berichtet, soll sich der brasilianische Spitzenklub Plameiras Sao Paulo mit einer Verpflichtung Lazaros beschäftigen.

Zudem soll sich der ÖFB-Legionär auch bei Klubs aus Saudi-Arabien und Katar auf dem Radar befinden.

Lazaro spielt seit seinem Abschied von Inter Mailand im Jahr 2022 beim FC Turin. Zunächst für ein Jahr leihweise, danach wurde er fest verpflichtet. Für das ÖFB-Team lief er 36 Mal auf und erzielte dabei drei Tore.