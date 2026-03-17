Alaba steht bei Real offenbar auf der Abschussliste

Die Anzeichen, dass die Zeit von David Alaba bei Real Madrid in diesem Sommer zu Ende geht, verdichten sich.

Wie die "Sport Bild" berichtet, stehen etliche verdiente Spieler auf der Abschussliste des spanischen Rekordmeisters - darunter auch der ÖFB-Kapitän.

Der 33-jährige Wiener war im Sommer 2021 zu Real Madrid gewechselt und etablierte sich prompt als Stammspieler in der Innenverteidigung. Anhaltende Verletzungssorgen haben nun aber dafür gesorgt, dass er in den Planungen der "Königlichen" eine untergeordnete Rolle spielt.

Demnach kommt es nicht überraschend, dass man sich in der spanischen Hauptstadt gegen eine Verlängerung des in diesem Sommer auslaufenden Vertrags entschieden hat. Diese Entscheidung soll bereits vor knapp einem Monat gefallen sein. Wo es den ÖFB-Kapitän hinziehen könnte, ist aktuell völlig unklar. Eine konkrete Wechseloption gibt es derzeit offenbar nicht.

Dienstältester Spieler im Real-Kader vor dem Aus

Neben Alaba soll mit Dani Carvajal der dienstälteste Spieler im aktuellen Kader auf der Streichliste stehen. Auch der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft in diesem Sommer aus. Laut "The Athletic" deutet alles auf eine Trennung hin. Im Unterschied zur Zukunft von David Alaba soll bei Carvajal jedoch noch keine endgültige Entscheidung gefallen sein.

Auch Antonio Rüdiger steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft ebenfalls im Sommer aus. Seine Zukunft wird erst nach Saisonende geklärt.

Auch im Mittelfeld könnte es im Sommer zu einer Veränderung kommen. Laut "Radio Marca" sind die Madrilenen angeblich gesprächsbereit, was einen Abgang von Eduardo Camavinga angeht. Die Schmerzgrenze für den 23-jährigen Franzosen, der das Interesse mehrerer englischer Klubs auf sich gezogen haben soll, liegt bei knapp 50 Millionen Euro.