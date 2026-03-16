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Fädelt Schicker einen neuen Hoffenheim-Rekordtransfer ein?

Einst brachte Ex-Rapidler Joelinton der TSG 43,5 Millionen Euro. Diese Summe könnte möglicherweise für einen anderen Offensivspieler überboten werden.

Fädelt Schicker einen neuen Hoffenheim-Rekordtransfer ein? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Bazoumana Toure könnte zum neuen Rekordtransfer der TSG Hoffenheim aufsteigen.

Nach Informationen von "Sky" sollen mehrere Klubs aus der Premier League am 20-jährigen Ivorer Interesse signalisieren.

Die TSG Hoffenheim möchte ihren Flügelspieler, der zwei Tore sowie zehn Vorlagen in 22 Bundesliga-Spielen aufweisen kann, aber nur für eine hohe Summe abgeben.

Diese soll über jener Ablöse von Joelinton liegen, der 2019 die Breisgauer in Richtung Newcastle verlassen hatte.

Schicker holte ihn aus Schweden

Andreas Schicker holte Touré im Winter 2025 für zehn Millionen Euro vom Hammarby IF.

Seitdem zeigt seine Entwicklung steil nach oben – im Sommer könnte er nun den nächsten Karriereschritt wagen.

Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2029.

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