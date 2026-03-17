Salzburg mischt offenbar im Poker um KSC-Toptalent mit

Als Tabellen-Achter hat der Karlsruher SC kaum noch realistische Chancen auf den Aufstieg in die deutsche Bundesliga.

Doch für Youngster Louey Ben Farhat dürfte die Tür in die höchste Spielklasse aufgehen. Mit gerade einmal 19 Jahren zählt er zu den Unterschiedsspielern im Team von ÖFB-Legionär Christoph Kobald - fünf Tore und zwei Vorlagen sind ein klarer Beleg dafür.

Aktuell kann sich der in Waiblingen geborene Tunesier gar nicht vor Anfragen retten. Auch der FC Red Bull Salzburg soll bereits beim 19-Jährigen vorstellig geworden sein.

Auch ein Talent von Eintracht Frankfurt soll weit oben auf der Wunschliste der Mozartstädter stehen >>>

KSC fordert Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe

Doch die Konkurrenz ist groß, laut "Sky" sollen auch die deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund sowie der OGC Nizza aus Frankreich um die Dienste des Offensivspielers buhlen. Zudem waren kürzlich Scouts des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, Atalanta Bergamo und Como 1907 aus Italien sowie Olympique Lyon aus Frankreich im Karlsruher Wildpark zugegen, um dem U20-Nationalspieler Tunesiens auf die Füße zu schauen.

Ben Farhat hat seinen Vertrag beim Karlsruher SC zum Jahreswechsel auf 2025 bis Sommer 2029 verlängert, dementsprechend würde eine hohe Ablösesumme fällig werden. Der Marktwert des 19-jährigen Tunesiers wird auf 7,5 Millionen Euro taxiert, ab einer Summe von zwölf Millionen wäre der Zweitligist gesprächsbereit. Damit würde er in die Top-3 der Rekord-Zugänge des FC Red Bull Salzburg vorstoßen.