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Türkisches Fußball-Talent verstirbt mit 20 Jahren an Krebs

In der Türkei herrscht große Trauer. Baran Vardar, der als große Hoffnung des türkischen Fußballs galt, ist nach schwerer Krankheit verstorben.

Türkisches Fußball-Talent verstirbt mit 20 Jahren an Krebs Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Es ist einer der Momente, wo all das Sportliche in den Hintergrund gerät.

Fußballer Baran Vardar, der in der Türkei als Talent galt und bei Zweitligist Istanbulspor unter Vertrag stand, ist mit nur 20 Jahren in Folge einer Krebserkrankung verstorben.

"Wir sind voller Schmerz und tiefer Trauer. Wir trauern zutiefst um den Verlust unseres Fußballers, unseres lieben Baran Alp Vardar, der sich seit einiger Zeit einer Krebsbehandlung unterzogen hat. Baran Alp wird mit seinem Charakter, seiner Loyalität gegenüber seinen Teamkollegen und seinem fröhlichen Lächeln niemals vergessen werden."

2024 feierte der Innenverteidiger sein Profi-Debüt in der Süper Lig.

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