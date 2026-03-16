FC Barcelona: Klares Ergebnis bei Präsidentenwahl

Joan Laporta bleibt Präsident des FC Barcelona!

Der Amtsinhaber erreicht bei den Wahlen ein Ergebnis von 68 Prozent. Von den stimmberechtigten 114.504 Mitgliedern nutzten 48.480 ihr Wahlrecht.

Herausforderer Victor Font erhielt ca. 30 Prozent der Stimmen. "Das ist ein überwältigendes Ergebnis, das uns große Kraft gibt. Es macht uns unaufhaltsam. Niemand wird uns aufhalten können. Vor uns liegen aufregende Jahre. Es werden die besten unseres Lebens sein", so Laporta.

Flick stand hinter Laporta

Bereits 2021 setzte er sich gegen Font durch, erhielt damals allerdings nur 54 Prozent der Stimmen. Zwischen 2003 und 2010 war er ebenso Präsident des Klubs.

Als prominenter Unterstützer gilt Cheftrainer Hansi Flick, Flick-Vorgänger Xavi machte hingegen Stimmung gegen den Amtsinhaber. Laporta geht nun in seine vierte Amtszeit als Präsident, die zweite in Folge.