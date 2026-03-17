Verlängerung? Zukunft von Barcelona-Coach Flick offenbar geklärt

Hansi Flick wird dem FC Barcelona wohl über 2027 hinaus als Trainer erhalten bleiben!

Aktuell läuft das Arbeitspapier des Deutschen noch bis zum kommenden Jahr. Der jüngst wiedergewählte Präsident Joan Laporta gibt in einem Interview nun aber bekannt, dass der 61-Jährige vor einer Vertragsverlängerung bis 2028 stehe.

"Er ist dafür – und wir werden die Vereinbarung in Kürze bekannt geben, da er sich hier sehr wohlfühlt", so Laporta.

Flick noch fünf Jahre bei Barca?

Er lobt Flick in höchsten Tönen: "Ich halte es für möglich, dass er weitere fünf Jahre bei Barca bleibt. Er ist ein junger, energiegeladener Mann, der sich in der Stadt wohlfühlt."

Flick führte Barca in seiner ersten Saison direkt zum Double. Im Wahlkampf um die Präsidentschaft bei der Blaugrana hatte Laporta auch auf Flick als ausschlaggebendes Argument für ihn gesetzt.