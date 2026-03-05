Erneute Verletzungspause für David Alaba

David Alaba muss bei Real Madrid erneut eine Zwangspause einlegen. "Alaba wird nicht spielen", sagte Cheftrainer Alvaro Arbeloa vor Reals Ligaspiel gegen Celta Vigo am Freitag (21:00 Uhr).

Der ÖFB-Verteidiger wurde am Montag bei der 0:1-Niederlage der Madrilenen gegen Getafe in der 55. Minute ausgetauscht. Arbeloa sprach nach dem Spiel von einer "leichten Zerrung". Medienberichten zufolge verletzte sich Alaba an der Wade.

Der 33-Jährige verpasste bereits im vergangenen Herbst einige Spiele wegen einer Wadenblessur. Ob der ÖFB-Teamkapitän nächsten Mittwoch im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City zum Einsatz kommen kann, ist noch offen.