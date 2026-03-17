Option gezogen! Mittelfeldmann bleibt bei Hartberg

Der TSV Hartberg kann weiter mit Benjamin Markuš planen.

Die Oststeirer haben die Option im ursprünglich bis Sommer laufenden Vertrag des Slowenen gezogen. Damit bleibt der 25-Jährige mindestens ein weiteres Jahr beim TSV Hartberg.

Der 1,85m große Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2024 vom slowenischen Erstligisten NK Domzale nach Hartberg und konnte sich auf Anhieb im Mittelfeld der Oststeirer festspielen. Insgesamt absolvierte er bereits 63 Pflichtspiele für den TSV Hartberg.

"Es ist mir eine große Ehre, meinen Vertrag beim TSV Hartberg zu verlängern. Ich fühle mich bei diesem Verein sehr wohl und bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit meinen Mitspielern und dem Trainerstab Großartiges erreichen werden", wird der Slowene in der Presseaussendung zitiert.

"Benji ist ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft. Sein Laufpensum, seine Intensität und seine Leidenschaft verkörpern genau die Werte, für die der TSV Hartberg steht. Gleichzeitig bringt er mit seiner Ruhe am Ball und seiner Zweikampfstärke viel Stabilität in unser Spiel. Er hat großen Anteil an unserem bisherigen Erfolg, deshalb war die Optionsziehung für uns eine klare Entscheidung. Wir planen weiterhin mit Benjamin Markuš und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Spiele im TSV-Trikot", so die Worte von Geschäftsführer Erich Korherr.