NEWS

Ex-Dortmund-Trainer wird Cheftrainer in Spanien

Die offizielle Verkündung steht noch aus, das Engagement soll aber in trockenen Tüchern sein. Der einstige BVB-Coach übernimmt in LaLiga.

Ex-Dortmund-Trainer wird Cheftrainer in Spanien Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Edin Terzic hat eine neue Aufgabe gefunden!

Bereits Ende März berichtete "Sky", dass der einstige Coach von Borussia Dortmund ein Anwärter auf das Traineramt beim spanischen Klub Athletic Bilbao ist.

Nun soll dem Medium zufolge eine Einigung erzielt worden sein. Demnach übernimmt der 43-Jährige die Position als Cheftrainer im Sommer und unterschreibt ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier.

Die offizielle Verlautbarung soll in Bälde folgen.

Zweiter deutscher Trainer der Geschichte

Terzic wird bei dem spanischen Erstligisten Ernesto Valverde ersetzen, dessen auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert wird.

Nach Jupp Heynckes, der von 1992 bis 1994 sowie 2001 bis 2003 bei den Basken engagiert war, ist Edin Terzic erst der zweite deutsche Trainer der Klubgeschichte.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Real Madrid im Saisonfinish ohne zwei Leistungsträger

Real Madrid im Saisonfinish ohne zwei Leistungsträger

La Liga
1
Barcelona macht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft

Barcelona macht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft

La Liga
2
Tor und Vorlage! Elche schlägt auch dank Affengruber Atletico

Tor und Vorlage! Elche schlägt auch dank Affengruber Atletico

La Liga
22
La Liga LIVE: FC Elche - Atletico Madrid

La Liga LIVE: FC Elche - Atletico Madrid

La Liga
Vorzeitiges Saisonaus! Barcelona gibt Update zu Yamal

Vorzeitiges Saisonaus! Barcelona gibt Update zu Yamal

International
10
Hartberg-Torjäger vor Absprung in die Deutsche Bundesliga

Hartberg-Torjäger vor Absprung in die Deutsche Bundesliga

Bundesliga
Last-Minute-Joker entscheidet! Stuttgart im DFB-Pokal-Finale

Last-Minute-Joker entscheidet! Stuttgart im DFB-Pokal-Finale

International

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Edin Terzic Borussia Dortmund Transfermarkt Athletic Bilbao Jupp Heynckes