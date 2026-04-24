Ex-Dortmund-Trainer wird Cheftrainer in Spanien

Edin Terzic hat eine neue Aufgabe gefunden!

Bereits Ende März berichtete "Sky", dass der einstige Coach von Borussia Dortmund ein Anwärter auf das Traineramt beim spanischen Klub Athletic Bilbao ist.

Nun soll dem Medium zufolge eine Einigung erzielt worden sein. Demnach übernimmt der 43-Jährige die Position als Cheftrainer im Sommer und unterschreibt ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier.

Die offizielle Verlautbarung soll in Bälde folgen.

Zweiter deutscher Trainer der Geschichte

Terzic wird bei dem spanischen Erstligisten Ernesto Valverde ersetzen, dessen auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert wird.

Nach Jupp Heynckes, der von 1992 bis 1994 sowie 2001 bis 2003 bei den Basken engagiert war, ist Edin Terzic erst der zweite deutsche Trainer der Klubgeschichte.