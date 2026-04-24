Salzburg ist wohl scharf auf Schweizer Abwehr-Juwel

Der FC Red Bull Salzburg mischt immer wieder im Rennen um vielversprechende Toptalente mit. Zuletzt erhielt man den Zuschlag für einen Venezolaner und einen Serben.

Jetzt haben es die Mozartstädter auf ein Schweizer Abwehr-Juwel abgesehen. Laut "4-4-2.ch" buhlen die Salzburger um Ifeanyichukwu Onwuzulike (16) vom FC Winterthur.

Bayern und BVB ebenso dran

Dabei ist die Konkurrenz namhaft, Bayern mit Ex-Salzburg-Boss Christoph Freund zeigt ebenso Interesse.

BVB, die City Football Group und Benfica werden weiters genannt. Der U17-Nationalspieler der Schweiz spielt aktuell für die U19 des FC Winterthur. Für seinen Klub soll er im Sommer nur schwer zu halten sein.