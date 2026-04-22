Tor und Vorlage! Elche schlägt auch dank Affengruber Atletico

David Affengruber erwischt gegen Atletico Madrid einen Sahne-Tag!

Der FC Elche schlägt in der 33. Runde der spanischen LaLiga Champions-League-Halbfinalist Atletico Madrid zuhause mit 3:2. Der ÖFB-Legionär überzeugt dabei mit einem Tor und einer Vorlage.

Durchgang eins ist ein wildes Hin und Her mit vielen Highlights. Die Gäste gehen früh durch Nico Gonzalez in Führung (10.).

Affengruber nach der Ecke

Doch die Hausherren finden die perfekte Antwort nach einer Ecke. ÖFB-Verteidiger David Affengruber steht goldrichtig und trifft zum verdienten Ausgleich (18.).

In der 30. Minute vertändelt Atleticos Thiago Almada im eigenen Sechzehner den Ball an Affengruber und reißt diesen danach nieder. Daraufhin macht Andre Silva vom Punkt das 2:1 (33.), ehe Gonzalez wenige Augenblicke später mit seinem Doppelpack das Ergebnis wieder ausgleicht (34.).

Silva trifft zum Sieg

Nach Seitenwechsel passiert lange nicht mehr viel. Elche drückt in Überzahl aber auf den Siegtreffer und wird dafür in der Schlussphase auch belohnt. Silva trifft nach Vorarbeit von Affengruber (75.).

In der Tabelle springt Elche dank des Heimerfolgs auf Rang 14, Atletico bleibt Vierter.