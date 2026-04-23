Real Madrid im Saisonfinish ohne zwei Leistungsträger

Real Madrid muss im Endspurt der Saison gleich auf zwei Stammspieler verzichten.

Die Madrilenen beklagen nach dem 2:1-Sieg gegen Alaves am Dienstag (zum Spielbericht >>>) Verletzungen von Mittelfeldspieler Arda Güler und Innenverteidiger Eder Militao, bei beiden ist der Oberschenkel betroffen.

Demnach habe sich der Brasilianer Militao eine Muskelverletzung des Oberschenkels im linken Bein zugezogen, der Türke Güler erhielt dieselbe Diagnose im rechten Bein.

Wie lange die beiden Spieler ausfallen werden, gab der Klub nicht bekannt. Laut "Marca" ist die Saison mit den "Königlichen" für die zwei aber beendet. Eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft jedoch sollte sich für beide ausgehen.

Während Militao mit Brasilien auf Marokko, Haiti und Schottland trifft, geht es für Güler mit der Türkei gegen Australien, Paraguay und Gastgeber USA.