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UEFA Super Cup: Thiem mit neuer Rolle bei Fußball-Highlight

Ex-Tennis-Star Dominic Thiem wird im Rahmen des UEFA Super Cups in Salzburg eine neue Rolle einnehmen.

UEFA Super Cup: Thiem mit neuer Rolle bei Fußball-Highlight Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Fast auf den Tag genau einen Monat vor dem UEFA Super Cup in der Red Bull Arena in Salzburg gibt Dominic Thiem seine neue Rolle im Rahmen des Events bekannt.

Der ehemalige Tennis-Star wird beim Fußball-Highlight als offizieller Botschafter auftreten.

"Fußball war für mich immer ein wichtiger Teil meines Lebens , ob selbst am Ball, im Stadion oder als Fan", sagt der 32-Jährige.

Der Niederösterreicher fügt hinzu: "Umso mehr freue ich mich, den UEFA Super Cup 2026 als offizieller Botschafter für Österreich begleiten zu dürfen!"

Am 12. August findet im Stadion des FC Red Bull Salzburg der UEFA Super Cup statt. Dabei stehen sich UEFA-Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Aston Villa (Sieger der UEFA Europa League) gegenüber.

Am Salzburger Residenzplatz findet am Matchday sowie einen Tag zuvor zudem ein Fan Festival statt.

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