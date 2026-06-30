No introduction needed 🇵🇹— AC Milan (@acmilan) June 30, 2026
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AC Milan macht Ramos zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte
Der Edelreservist von Paris Saint-Germain wechselt für eine vereinsinterne Rekordsumme in die Serie A zur AC Milan.
Der bisher bei der Fußball-WM nur zu einem Kurzeinsatz gekommene Portugiese Goncalo Ramos wechselt von Paris Saint-Germain zur AC Milan.
Der 25-jährige Mittelstürmer unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031, wie der Serie-A-Verein am Dienstag bekannt gab.
Wunschspieler von Neo-Trainer Amorim
Milan hat für Ramos 74 Millionen Euro (exklusive mögliche Boni) bezahlt, womit Ramos für die Mailänder der teuerste Transfer überhaupt ist. Er gilt als Wunschspieler des neuen Milan-Trainers Ruben Amorim.
Ramos hat für PSG seit 2023 131 Matches gespielt und insgesamt 45 Tore erzielt. Außerdem war der Portugiese an zwölf Trophäen, darunter zwei Champions-League-Titeln en suite, beteiligt.