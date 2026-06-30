AC Milan macht Ramos zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte

Der bisher bei der Fußball-WM nur zu einem Kurzeinsatz gekommene Portugiese Goncalo Ramos wechselt von Paris Saint-Germain zur AC Milan.

Der 25-jährige Mittelstürmer unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031, wie der Serie-A-Verein am Dienstag bekannt gab.

Wunschspieler von Neo-Trainer Amorim

Milan hat für Ramos 74 Millionen Euro (exklusive mögliche Boni) bezahlt, womit Ramos für die Mailänder der teuerste Transfer überhaupt ist. Er gilt als Wunschspieler des neuen Milan-Trainers Ruben Amorim.

Ramos hat für PSG seit 2023 131 Matches gespielt und insgesamt 45 Tore erzielt. Außerdem war der Portugiese an zwölf Trophäen, darunter zwei Champions-League-Titeln en suite, beteiligt.