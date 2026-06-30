NEWS

AC Milan macht Ramos zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte

Der Edelreservist von Paris Saint-Germain wechselt für eine vereinsinterne Rekordsumme in die Serie A zur AC Milan.

AC Milan macht Ramos zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © APA
Kommentare

Der bisher bei der Fußball-WM nur zu einem Kurzeinsatz gekommene Portugiese Goncalo Ramos wechselt von Paris Saint-Germain zur AC Milan.

Der 25-jährige Mittelstürmer unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031, wie der Serie-A-Verein am Dienstag bekannt gab.

Wunschspieler von Neo-Trainer Amorim

Milan hat für Ramos 74 Millionen Euro (exklusive mögliche Boni) bezahlt, womit Ramos für die Mailänder der teuerste Transfer überhaupt ist. Er gilt als Wunschspieler des neuen Milan-Trainers Ruben Amorim.

Ramos hat für PSG seit 2023 131 Matches gespielt und insgesamt 45 Tore erzielt. Außerdem war der Portugiese an zwölf Trophäen, darunter zwei Champions-League-Titeln en suite, beteiligt.

Mehr zum Thema

Umbruch! Inter verabschiedet Quartett um Sommer, Acerbi & Co.

Umbruch! Inter verabschiedet Quartett um Sommer, Acerbi & Co.

Serie A
Doch kein Rücktritt! Alexander Gorgon setzt Karriere fort

Doch kein Rücktritt! Alexander Gorgon setzt Karriere fort

International
WM-Star macht Druck: "Gehe davon aus, RB Leipzig zu verlassen"

WM-Star macht Druck: "Gehe davon aus, RB Leipzig zu verlassen"

Deutsche Bundesliga
2
WSG Tirol holt Leihspieler von Premier-League-Klub

WSG Tirol holt Leihspieler von Premier-League-Klub

Bundesliga
Topklubs jagen ÖFB-Abgänger und WM-Senkrechtstarter Mahmic

Topklubs jagen ÖFB-Abgänger und WM-Senkrechtstarter Mahmic

International
12
Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt

Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt

International
1
Medien: Leipzig-Shootingstar hat sich für neuen Klub entschieden

Medien: Leipzig-Shootingstar hat sich für neuen Klub entschieden

Deutsche Bundesliga
8

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Transfermarkt Paris Saint-Germain AC Milan Goncalo Ramos Transfer