Nach bitterem WM-Aus! Südkorea-Präsident kündigt Konsequenzen an

Für Südkorea war die WM-Endrunde in Nordamerika eine Enttäuschung!

Die Asiaten mussten sich trotz eines 2:1-Auftaktsieges gegen Tschechien nach Pleiten gegen Mexiko (0:1) und Südafrika (0:1) als Gruppendritter von der WM verabschieden.

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Der Präsident Lee Jae Myung entschuldigt sich nach dem Aus bei dem Volk für das Team und spricht von Konsequenzen, die dieser Misserfolg haben werde.

"Ich entschuldige mich zutiefst bei der Öffentlichkeit für die große Enttäuschung, die durch dieses inakzeptable Ergebnis verursacht wurde. Wir werden zügig daran gehen, die Sportverwaltung zu reformieren, damit sich so etwas niemals wieder ereignet", schreibt er auf X.

Trainer in der Kritik

Vor allem die unerwartete 0:1-Niederlage gegen Südafrika stieß ihm sauer auf. Kritik am Trainer und der sportlichen Führung des Teams waren die Folge.

"Wenn Loyalität und Fraktionismus höher bewertet werden als Kompetenz und inkompetente Personen in Führungspositionen berufen werden, ist das Ergebnis so gut wie vorprogrammiert", erklärt er.

Für Unverständnis sorgte zudem die Tatsache, dass Top-Stürmer Heung-Min Son zum Gruppenfinale gegen Tschechien nicht von Beginn an startete.