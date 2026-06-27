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Irre: PSG-Joker wechselt wohl für 75 Millionen Euro

In der Champions League stand der Stürmer heuer kein einziges Mal in der Startelf. Nun wird er wohl zum Rekordeinkauf eines siebenfachen CL-Siegers.

Irre: PSG-Joker wechselt wohl für 75 Millionen Euro Foto: © IMAGO / MB Media Solutions
Textquelle: © LAOLA1
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Bei Paris Saint-Germain ist er zumeist nur Ersatz. Dennoch wird Goncalo Ramos offenbar zum zweitteuersten Abgang der PSG-Historie.

Wie Fabrizio Romano via "X" schreibt, wechselt Ramos zu AC Milan. Die "Rossoneri" zahlen demnach 74 Millionen Euro für den Portugiesen, der bei der WM bisher nur sieben Minuten auf dem Platz stand.

Teurer als Leao, Bonucci oder Rui Costa

Inklusive Boni könnte die Transfersumme sogar noch ansteigen. So oder so: Ramos könnte der teuerste Zugang der Mailänder Vereinsgeschichte werden. Bislang nimmt Rafael Leao (49,5 Millionen Euro von LOSC Lille) Platz eins ein.

PSG erhielt bisher nur für Neymar (90 Mio. Euro zu Al-Hilal) eine höhere Summe.

In der abgelaufenen Saison kam Ramos in 45 Spielen (1.704 Minuten) auf zwölf Tore und zwei Assists. Für den späteren CL-Sieger spielte er in der Königsklasse kein einziges Mal von Beginn an, in der Ligue 1 stand er 13 Mal in der Startformation von Luis Enrique.

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