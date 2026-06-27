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Neuer Angreifer? Ried trifft Entscheidung um Ex-Dortmund-Junior

Der 23-Jährige trainierte zuletzt auf Probe bei den Innviertlern mit und kam auch in einem Testspiel zum Einsatz. Nun haben die Rieder eine Entscheidung getroffen.

Neuer Angreifer? Ried trifft Entscheidung um Ex-Dortmund-Junior Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die SV Ried hat mit Ex-Dortmund-Junior Jayden Braaf kürzlich einen Testspieler für die Saisonvorbereitung aufgenommen.

Der 23-Jährige, der aktuell vereinslos ist, sollte sich bei den Innviertlern für eine Weiterverpflichtung empfehlen und durfte auch im ersten Testspiel der Rieder gegen Austria Salzburg mitwirken, in dem Österreich-Rückkehrer Stefan Schwab sein Comeback feierte (mehr Infos>>>).

Zu weiteren Einsätzen im Trikot der Innviertler dürfte es aber nicht kommen. Wie die "OÖN" am Samstag berichten, sieht der Bundesligist von einer Verpflichtung ab. Als Grund gilt der körperliche Rückstand des Niederländers.

Ried plant weitere Transfers

Generell dürfte sich bei den Riedern in diesem Sommer personell aber noch einiges tun. "Wir werden in Sachen Neuzugänge mit Sicherheit noch das eine oder andere machen. Klar ist, dass wir in der Innenverteidigung und für den Sturm noch jemanden benötigen, vielleicht auch einen offensiven Mittelfeldspieler. Dabei haben wir natürlich auch den internationalen Markt im Blick", so Wolfgang Fiala, Rieds Geschäftsführer Sport, gegenüber den "OÖN".

Dem Vernehmen nach dürfte der eine oder andere weitere Neuzugang Beginn der kommenden Woche präsentiert werden. Zuletzt wurde bereits ein Südafrikaner als Verstärkung präsentiert.

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