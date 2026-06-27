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Barry-Wechsel zu Salzburg wohl vor dem Abschluss

Der Austria-Mittelfeldspieler könnte schon bald zu den "Bullen" stoßen.

Barry-Wechsel zu Salzburg wohl vor dem Abschluss Foto: © GEPA
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Der FC Red Bull Salzburg ist am gestrigen Freitag mit einem 5:0-Testspielsieg bei Regionalligist SV Seekirchen erfolgreich in die Sommer-Vorbereitung gestartet.

Die nächste Vorbereitungspartie steht am Samstag in einer Woche (4. Juli) auf dem Programm, die "Bullen" spielen im Nonntal gegen Gornik Zabrze aus Polen.

Danach geht es bis zum 9. Juli ins Trainingslager in Flachau, wo ein Neuzugang bereits Teil der Mannschaft sein soll.

Salzburg will Barry wohl unbedingt

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, könnte Abubakr Barry mit ins Camp reisen oder zumindest nachkommen.

Ein Wechsel des Gambiers vom FK Austria Wien nach Salzburg steht bereits seit mehreren Wochen im Raum und nun offenbar vor dem Abschluss. Demnach wollen die Salzburger Barry unbedingt, bei der Austria habe man sich mit einem Abgang abgefunden.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler soll für eine kolportierte Ablösesumme in der Höhe von 3,5 Millionen Euro von Wien in die Mozartstadt wechseln. Durch Bonuszahlungen könne die Summe noch deutlich ansteigen.

Ein Transfer nach England, wo Stoke City großes Interesse an einer Barry-Verpflichtung gezeigt haben soll, ist wegen neuer Transferregeln nicht möglich.

Die Austria testete am gestrigen Freitag übrigens ebenfalls erstmals in der Sommer-Vorbereitung. Beim 4:0 über SC/ESV Parndorf fehlte Barry im Kader.

Salzburgs neues Trikot im Mozart-Stil

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