Ex-Salzburger Kristensen vor Rückkehr in die Heimat

Von Juli 2019 bis Juli 2022 kickte Rasmus Kristensen für drei Jahre beim FC Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga!

In dieser Zeit absolvierte der Außenverteidiger 109 Pflichtspiele für die "Bullen", kam dabei auf 14 Tore und 19 Vorlagen. Gemeinsam mit dem Klub wurde er zudem drei Mal Meister und drei Mal Pokalsieger.

Im Sommer 2022 wechselte er für 13 Millionen Euro nach England zu Leeds United. Mittlerweile spielt der 28-jährige Däne für Eintracht Frankfurt in der deutschen Bundesliga. Für den Traditionsverein kam er in der abgelaufenen Saison auf 28 Einsätze.

Wechsel nach Dänemark – Youngster im Gegenzug nach Frankfurt

Wie das dänische "Tipsbladet" berichtet, wird der Defensivspieler die Eintracht im Sommer aber verlassen und zu seinem Jugendklub FC Midtjylland zurückkehren.

Zwischen Kristensen und dem dänischen Erstligisten soll es bereits eine Einigung für einen Fünfjahresvertrag bis 2031 geben. Im Gegenzug soll Frankfurt eine Ablöse zwischen fünf und sechs Millionen Euro kassieren.

Außerdem soll Youngster Malik Pimpong den umgekehrten Weg gehen. Der 18-jährige Flügelspieler soll laut dem Bericht für vier Millionen Euro nach Frankfurt wechseln.