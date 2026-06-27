Transfer-Update: Salzburg dürfte sich bei Austria bedienen

Ein ruhiger Tag in Bezug auf Transfers neigt sich dem Ende zu!

Am Samstag absolvierten mehrere Bundesligisten Testspiele, am Transfermarkt schlug hingegen niemand zu.

Lediglich Red Bull Salzburg dürfte sich mit Austrias Barry einig sein.

Die SV Ried verzichtet hingegen wohl auf einen Transfer eines Testspielers. Der GAK hofft auf zwei Zugänge und könnte einen Tormann an den Aufsteiger in LigaZwa abgeben.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Samstag:

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