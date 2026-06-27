NEWS

Transfer-Update: Salzburg dürfte sich bei Austria bedienen

Die Rieder dürften zudem eine Entscheidung über die Verpflichtung eines Testspielers getroffen haben. Transfer-Update:

Transfer-Update: Salzburg dürfte sich bei Austria bedienen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ein ruhiger Tag in Bezug auf Transfers neigt sich dem Ende zu!

Am Samstag absolvierten mehrere Bundesligisten Testspiele, am Transfermarkt schlug hingegen niemand zu.

Lediglich Red Bull Salzburg dürfte sich mit Austrias Barry einig sein.

Die SV Ried verzichtet hingegen wohl auf einen Transfer eines Testspielers. Der GAK hofft auf zwei Zugänge und könnte einen Tormann an den Aufsteiger in LigaZwa abgeben.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Samstag:

ADMIRAL Bundesliga:

Barry-Wechsel zu Salzburg wohl vor dem Abschluss >>>

Neuer Angreifer? Ried trifft Entscheidung um Ex-Dortmund-Junior >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Schlägt Wacker Innsbruck beim GAK zu? >>>

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Millionenregen für Rapid?

Transfer-Update: Millionenregen für Rapid?

Bundesliga
6
Schlägt Wacker Innsbruck beim GAK zu?

Schlägt Wacker Innsbruck beim GAK zu?

Bundesliga
Barry-Wechsel zu Salzburg wohl vor dem Abschluss

Barry-Wechsel zu Salzburg wohl vor dem Abschluss

Bundesliga
53
Neuer Angreifer? Ried trifft Entscheidung um Ex-Dortmund-Junior

Neuer Angreifer? Ried trifft Entscheidung um Ex-Dortmund-Junior

Bundesliga
1
Salzburg dürfte Benfica Top-Talent vor der Nase wegschnappen

Salzburg dürfte Benfica Top-Talent vor der Nase wegschnappen

Bundesliga
23
LASK gewinnt auch zweiten Test der Vorbereitung souverän

LASK gewinnt auch zweiten Test der Vorbereitung souverän

Bundesliga
2
Knappe Testspiel-Pleite für Altach in der Schweiz

Knappe Testspiel-Pleite für Altach in der Schweiz

Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg SV Ried Gerüchteküche Transfer-Update Transfer