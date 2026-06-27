Zehnter Klub: Weghorst trifft nach Wechsel wieder auf Ten Hag

Nach seinem Vertragsende bei Ajax Amsterdam hat Wout Weghorst einen neuen Klub gefunden.

Der 33-Jährige, der derzeit mit der Niederlande bei der WM 2026 weilt, schließt sich zur kommenden Saison dem FC Twente an. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2028 – es ist der zehnte Klub in der Profikarriere des Mittelstürmers.

In Enschede trifft Weghorst auf seinen ehemaligen United-Weggefährten Erik ten Hag, der beim niederländischen Traditionsklub als Technischer Direktor fungiert. Unter ihm bestritt Weghorst bei Manchester United 31 Spiele.

"Besonderer Transfer für mich"

"Das ist ein besonderer Transfer für mich. Ich bin sehr stolz, das Twente-Trikot von der nächsten Saison an zu tragen", so Weghorst über seinen Wechsel. Der Angreifer stammt aus Borne unweit von Enschede, mit seinem Wechsel zum Vierten der vergangenen Saison schließt sich also ein Kreis.

In seiner Karriere stand Weghorst unter anderem für Manchester United, Besiktas, TSG Hoffenheim und den FC Burnley auf dem Platz. Im Sommer 2024 wechselte der 33-Jährige schließlich zurück in seine Heimat zu Ajax Amsterdam, wo er in 65 Spielen 20 Treffer erzielte.