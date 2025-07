Über 40 Millionen! Manchester United buhlt um Ex-Admiraner

Von 2018 bis 2021 spielte Morten Hjulmand für Admira Wacker, bald könnte er zum zweitteuersten Dänen aller Zeiten werden.

Der aktuelle Kapitän von Sporting Lissabon soll laut mehreren Medienberichten ins Visier von zwei der größten Klubs Europas gerückt sein.

Wie "Calcio Mercato" berichtet, soll Manchester United am 26-Jährigen interessiert sein. Trainer Ruben Amorim will seinen ehemaligen Kapitän ins Old Trafford. Außerdem ist laut "Corriero dello Sport" und Transfer-Insider Fabrizio Romano auch Juventus Turin an Hjulmand dran.

Beide Klubs sollen rund 40 Millionen Euro für den Sporting-Kapitän bieten. Der portugiesische Meister fordert aber mindestens 50 Millionen Euro. Außerdem besitzt Hjulmand noch eine Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro.

