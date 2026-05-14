Charlotte FC Charlotte FC CHA
New York City FC New York City FC NYC
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
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MLS: Wolf schreibt in ÖFB-Legionärsduell gegen Schnegg an

New York City FC prolongiert die sportliche Talfahrt von David Schneggs Charlotte FC.

MLS: Wolf schreibt in ÖFB-Legionärsduell gegen Schnegg an Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Hannes Wolf und der New York City FC behalten im Duell mit David Schneggs Charlotte FC die Oberhand.

Der Grazer und sein Team besiegen den Schnegg-Klub in der MLS am Donnerstag (MEZ) auswärts mit 1:0.

Wolf bereitet dabei das Siegtor von Nicolas Ezequiel Fernandez (8.) vor. Es ist der zweite Assist und insgesamt siebte Scorerpunkt für den 27-jährigen Angreifer in der laufenden Saison.

Aufschwung bei Wolf, Misere bei Schnegg

Wolf, der in Minute 40 nach einem Foul die Gelbe Karte sieht, spielt genau wie Landsmann Schnegg durch.

Während der NYFC nach einer längeren Durststrecke den zweiten Sieg in Serie feiert, setzt es für Charlotte die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen.

Wolfs New Yorker liegen nach 13 Spieltagen auf Platz fünf, Schneggs Charlotte auf Rang neun.

Wolfs Assist im VIDEO:

MLS: Die Liga der ÖFB-Kapitäne

Ernst Öbster
Dominik Fitz

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