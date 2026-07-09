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Gutes Omen für CR7? Ex-Ronaldo-Coach übernimmt wohl Portugal

Die Nachfolge von Roberto Martinez scheint geklärt. Ausgerechnet der letzte Klubtrainer von Cristiano Ronaldo soll die Portugiesen in Zukunft trainieren.

Gutes Omen für CR7? Ex-Ronaldo-Coach übernimmt wohl Portugal Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Cristiano Ronaldos Zukunft im Nationalteam ist weiterhin offen.

Nach dem WM-Aus gegen Spanien vertagte der portugiesische Superstar seine Entscheidung.

Rücktritt? Cristiano Ronaldo meldet sich nach WM-Aus zu Wort >>>

Wer Portugal künftig trainiert, könnte Ronaldos Zukunftsentscheidung wohl beeinflussen. Und wie "A Bola" vermeldet, gibt es bereits einen Nachfolger für Roberto Martinez bei der "Selecao": Jorge Jesus.

Von Al-Nassr zu Portugal?

Laut dem Bericht der portugiesischen Sportzeitung wäre am Donnerstagvormittag eine Einigung erzielt worden. Am morgigen Freitag soll der Vertrag unterzeichnet werden und einen Tag später die Vorstellung folgen.

Jesus war bis Juni 2026 Cheftrainer von Al-Nassr - also jenem Klub, bei dem auch Ronaldo unter Vertrag steht. Der 71-Jährige soll Portugal bis inklusive der WM 2030 trainieren.

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