Während viele WM-Teilnehmer nach dem kräftezehrenden Turnier noch die Akkus aufladen, ist Marko Arnautović bereits wieder zurück auf dem Trainingsplatz.

Der 37-Jährige hat sich bei seinem Klub Roter Stern Belgrad zurückgemeldet und richtet den Fokus nun auf die kommenden Aufgaben.

"Ratet mal, wer wieder da ist", schrieb der Traditionsverein auf Instagram und veröffentlichte dazu Bilder des österreichischen Stürmers im Klubdress.

Hinter dem Angreifer liegen bewegende Tage. Nach 137 Länderspielen endete seine Karriere im österreichischen Nationalteam. Arnautović, mit 49 Treffern Rekordtorschütze der ÖFB-Auswahl, verabschiedete sich nach dem WM-Aus gegen Europameister Spanien von der internationalen Bühne.

Saisonstart schon Mitte Juli

Bereits am 18. Juli startet Roter Stern gegen FK Mačva Šabac in die neue Saison. Wenige Tage später steht die Qualifikation für die UEFA Champions League auf dem Programm.

Arnautović möchte seinen Teil dazu beitragen, dass der serbische Rekordmeister den Sprung in die Königsklasse schafft.