Er soll Gyökeres bei Sporting Lissabon ersetzen

Nach langem Hin und Her ist es nun fix: Viktor Gyökeres wechselt von Sporting Lissabon zum FC Arsenal (hier nachzulesen >>>). Der Schwede erzielte in der vergangenen Saison 38 Ligatore. Dementsprechend schwierig dürfte es sein, den 27-Jährigen zu ersetzen.

Doch Sporting hat offenbar bereits einen Nachfolger im Visier: Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich der Klub mit UD Almería auf einen Transfer von Luis Javier Suárez geeinigt haben.

Demnach belaufe sich das Gesamtpaket für den Stürmer – der nicht mit seinem uruguayischen Namensvetter verwandt ist – auf rund 25 Millionen Euro. Zudem sei eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von zehn Prozent Bestandteil des Deals.

Die finalen Dokumente würden derzeit zwischen den Klubs ausgetauscht. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Torschützenkönig der zweiten spanischen Liga

Der 27-jährige Kolumbianer spielte in der abgelaufenen Saison in der zweiten spanischen Liga und erzielte in 41 Spielen 27 Ligatore und wurde damit Torschützenkönig.

Dennoch konnte Almería als Sechster nicht aufsteigen, da sie im Aufstiegs-Playoff an Real Oviedo scheiterten.

