In Henrys Fußstapfen: Gyökeres wechselt fix zu Arsenal

Der Transfer von Viktor Gyökeres zum FC Arsenal ist durch!

Für dem Vernehmen nach über 65 Millionen Euro wechselt der 27-jährige Stürmer von Sporting Lissabon in die Premier League und unterschreibt bei den "Gunners" bis 2030.

Gyökeres ist damit der fünftteuerste Zugang in Arsenals Vereinshistorie. Hinter Zlatan Ibrahimovic und Alexander Isak ist er außerdem der drittteuerste Schwede aller Zeiten.

Bei den Londonern erhält Gyökeres die ikonische Rückennummer 14, die einst Vereinslegende Thierry Henry trug. Europas treffsicherster Torschütze dieses Jahres (21 Tore) tritt also ein schweres Erbe an.

Viktor Gyökeres is a Gunner ✊



Narrated by Kojey Radical 🎙️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61