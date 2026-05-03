Deshalb verpasst Grillitsch nicht nur das ÖFB-Duell in der Liga

Bittere Nachrichten für Florian Grillitsch!

Wie der SC Braga vor dem Wochenende verkündete, fehlt der ÖFB-Teamspieler voraussichtlich bis Ende der Saison.

Aktuell kämpft der 30-Jährige mit einer Muskelverletzung. Somit kommt es weder zum ÖFB-Duell in der Liga NOS gegen Estoril (mit Felix Bacher) noch in der Europa League gegen Philipp Lienhart und den SC Freiburg.

Grillitschs Teilnahme an der kommenden WM soll allerdings nicht gefährdet sein.