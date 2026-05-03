SC Braga SC Braga BRA GD Estoril Praia GD Estoril Praia EST
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
  • Mario Dorgeles
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Deshalb verpasst Grillitsch nicht nur das ÖFB-Duell in der Liga

Florian Grillitsch wird nicht nur beim Duell mit Felix Bacher und Estoril fehlen.

Deshalb verpasst Grillitsch nicht nur das ÖFB-Duell in der Liga Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Bittere Nachrichten für Florian Grillitsch!

Wie der SC Braga vor dem Wochenende verkündete, fehlt der ÖFB-Teamspieler voraussichtlich bis Ende der Saison.

Aktuell kämpft der 30-Jährige mit einer Muskelverletzung. Somit kommt es weder zum ÖFB-Duell in der Liga NOS gegen Estoril (mit Felix Bacher) noch in der Europa League gegen Philipp Lienhart und den SC Freiburg.

Grillitschs Teilnahme an der kommenden WM soll allerdings nicht gefährdet sein.

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