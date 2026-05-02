FC Porto FC Porto FCP
FC Alverca SAD FC Alverca SAD ALV
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
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FC Porto nach vier Jahren wieder portugiesischer Meister!

Der Klub aus der zweitgrößten Stadt Portugals ist zwei Runden vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und feiert den ersten Meistertitel seit 2021/22.

FC Porto nach vier Jahren wieder portugiesischer Meister! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Porto gewinnt in der 32. Runde der Liga Portugal gegen den FC Alverca SAD mit 1:0 und krönt sich damit zum portugiesischen Meister.

Für das Siegestor gegen den Mittelständler sorgt der Pole Jan Bednarek in der 40. Minute. Mit dem Erfolg liegt man zwei Spiele vor Schluss uneinholbare neun Punkte vor Benfica Lissabon.

Es ist der 31. Titel für Porto in der portugiesischen Liga und der erste seit vier Jahren. In den letzten beiden Saisonen holte sich Sporting Lissabon die Meisterschaft, im Jahr davor Benfica.

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