Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich GCZ Servette FC Servette FC SER
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
  • Maximilian Ullmann e
  • Thomas Lopes
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ullmann-Eigentor! Pleite bei letzter Messner-Partie in Zürich

Für die abstiegsbedrohten Züricher gibt es zum Messner-Abschied eine weitere Pleite. Maximilian Ullmann trifft ins eigene Tor.

Ullmann-Eigentor! Pleite bei letzter Messner-Partie in Zürich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Grasshoppers Zürich müssen sich bei der letzten Partie mit Interimstrainer Gernot Messner gegen Servette Genf mit 0:2 geschlagen geben.

Die erste Hälfte läuft für die Gastgeber ziemlich unglücklich. Stroscio muss nach 26 Minuten verletzt runter, für ihn kommt der ehemalige Rapid- und LASK-Spieler in die Partie.

Zuerst der Platzverweis, dann das Eigentor

Nur sieben Minuten später der nächste Rückschlag: Arigoni fliegt mit glatt Rot vom Feld. Damit aber nicht genug, denn nur kurz darauf unterläuft Ullmann ein Eigentor, das zugleich zum Pausenstand von 0:1 führt. Lopes (51.) sorgt bereits wenige Minuten nach der Pause für die Entscheidung.

Für den Kärntner folgt die vierte Ligapleite in fünf Partien. Nun übernimmt der Ex-Salzburg-Coach Peter Zeidler das Traineramt bei den Grasshoppers.

Die Grasshoppers liegen in der Schweizer Super League damit weiterhin auf dem vorletzten Platz.

Mehr zum Thema

Sensation perfekt! Dursun krönt sich mit Thun zum Meister

Sensation perfekt! Dursun krönt sich mit Thun zum Meister

International
3
Messner ist Trainerjob los - Ex-Salzburg-Coach übernimmt

Messner ist Trainerjob los - Ex-Salzburg-Coach übernimmt

International
2
Mwene-Torpremiere! Mainz fixiert den Klassenerhalt

Mwene-Torpremiere! Mainz fixiert den Klassenerhalt

Deutsche Bundesliga
Eberl über Laimer: "Da würden wir nicht verlieren"

Eberl über Laimer: "Da würden wir nicht verlieren"

Deutsche Bundesliga
33
Baidoos Lens kann PSG-Patzer nicht ausnützen

Baidoos Lens kann PSG-Patzer nicht ausnützen

International
Wanner remisiert mit Eindhoven bei Ajax Amsterdam

Wanner remisiert mit Eindhoven bei Ajax Amsterdam

International
Baumgartner-Treffer reicht nicht - Leipzig unterliegt Leverkusen

Baumgartner-Treffer reicht nicht - Leipzig unterliegt Leverkusen

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Fußball Fußball International Schweiz (Fußball) Swiss Super League Maximilian Ullmann Gernot Messner ÖFB-Legionäre