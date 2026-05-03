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Maximilian Ullmann e
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Thomas Lopes
Ullmann-Eigentor! Pleite bei letzter Messner-Partie in Zürich
Für die abstiegsbedrohten Züricher gibt es zum Messner-Abschied eine weitere Pleite. Maximilian Ullmann trifft ins eigene Tor.
Die Grasshoppers Zürich müssen sich bei der letzten Partie mit Interimstrainer Gernot Messner gegen Servette Genf mit 0:2 geschlagen geben.
Die erste Hälfte läuft für die Gastgeber ziemlich unglücklich. Stroscio muss nach 26 Minuten verletzt runter, für ihn kommt der ehemalige Rapid- und LASK-Spieler in die Partie.
Zuerst der Platzverweis, dann das Eigentor
Nur sieben Minuten später der nächste Rückschlag: Arigoni fliegt mit glatt Rot vom Feld. Damit aber nicht genug, denn nur kurz darauf unterläuft Ullmann ein Eigentor, das zugleich zum Pausenstand von 0:1 führt. Lopes (51.) sorgt bereits wenige Minuten nach der Pause für die Entscheidung.
Für den Kärntner folgt die vierte Ligapleite in fünf Partien. Nun übernimmt der Ex-Salzburg-Coach Peter Zeidler das Traineramt bei den Grasshoppers.
Die Grasshoppers liegen in der Schweizer Super League damit weiterhin auf dem vorletzten Platz.